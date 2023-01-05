Січень, 05 в 18:45

Сьогодні, аби заробляти гроші, не потрібно ходити в офіс та виконувати монотонну роботу. Заробляти онлайн в сучасному світі не просто реально, а й дуже зручно.

Єдине, що потрібно, це знати сайти, де можна вивести кошти у гривнях за виконану роботу та не натрапити на шахраїв.

Факти ICTV зібрали для вас сайти та майданчики, які можна використовувати для заробітку та виведення грошей на картку у гривнях.

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Де заробити реальні гроші в інтернеті

Щоб отримувати заробітну платню в гривнях, потрібно шукати біржі фрилансу або сайти, які співпрацюють з партнерськими програмами.

Тут можна підзаробити, якщо ви маєте власний проєкт з реальними відвідувачами: сайт, блог, сторінка або група в соцмережах, канал на YouTube, або якщо ви володієте певними навичками та погоджуєтесь працювати фрилансером.

Як заробляти без вкладень та виводити заробіток на картку

Тут є кілька поширених варіантів:

Розвивати в собі блогера та власний сайт – ви можете заробляти на рекламі, оголошеннях та партнерці, яка розміщуватиметься на вашому сайті. Проте для цього необхідно постійно вдосконалювати сайт та соцмережі, щоби роботодавці хотіли йти до вас.

– ви можете заробляти на рекламі, оголошеннях та партнерці, яка розміщуватиметься на вашому сайті. Проте для цього необхідно постійно вдосконалювати сайт та соцмережі, щоби роботодавці хотіли йти до вас. Писати тексти на замовлення – якщо за освітою ви журналіст, чи вам просто подобається писати, на цьому можна непогано підзаробити. Необхідно лише скористатися спеціальними сайтами, знайти замовника та виконати свою роботу.

– якщо за освітою ви журналіст, чи вам просто подобається писати, на цьому можна непогано підзаробити. Необхідно лише скористатися спеціальними сайтами, знайти замовника та виконати свою роботу. Розробка сайтів, графічний дизайн тощо – тут ситуація така ж, як і з копірайтерами. Знаходите клієнта, виконуєте роботу, отримуєте гроші та позитивний відгук.

Які сайти допоможуть заробляти в інтернеті

Freelancehunt

Це українська біржа фрилансу зі зручним сервісом. Заробляти тут можна, якщо ви володієте певними навичками, наприклад, вмієте писати тексти, розробляти сайти, рекламу або надавати будь-які інші послуги, потрібні онлайн.

Свою заробітню платню ви можете отримувати у гривнях та виводити гроші за допомогою Приват24, Visa чи Mastercard.

Функціонал біржі дуже простий:

Заходите на сайт. Натискаєте на кнопку Стати фрилансером. Реєструєтесь на сайті. Далі заходите у свій особистий кабінет, де знайдете кнопку Знайти проєкт.

Серед пропонованих проєктів обираєте той, який відповідає вашій спеціальності. Після виконання ви отримаєте зарплату у гривні.

Українська біржа Freelancehunt має власну систему захисту для виконавця та замовника Сейф. Після погодження усіх умов роботи, суми заробітку та дедлайну, ви можете не хвилюватися, що вам не заплатять!

Admitad

Це найбільший агрегатор партнерських програм. Якщо у вас є свій проєкт (сайт, блог, канал на YouTube), ви можете заробляти на Admitad за допомогою партнерських програм.

Здається, що тут важко розібратися, проте це не так. Кожна партнерська програма передбачає посередництво.

Наприклад, у своїх соцмережах ви розміщуєте посилання на певну послугу чи товар. Якщо за цими посиланнями переходять ваші підписники та роблять цільову дію (переходять на сайт, реєструються там, купують або замовляють якісь послуги), то ви отримуєте за це певну грошову винагороду.

Таким чином заробляєте і ви, і компанія, яка замовила розміщення свого посилання у вашому блозі чи на YouTube.

Ви можете рекламувати продукти, ігри, товари чи кредити. Вивести заробіток на картку можна від 400 грн.

Freelance.ua

Це також українська біржа, яка є аналогом до сайту Freelancehunt. Тут ви можете стати фрилансером та заробляти гроші за виконаний проєкт та певну роботу.

Тут також можлива оплата на картки українських банків у гривні, але цей сайт не такий популярний, як Freelancehunt, тут менше користувачів.

Kabanchik.ua

Це спеціальний сайт для надання послуг не лише в інтернеті, а й у реальному житті.

Якісний сервіс, який виступає посередником між виконавцями та замовниками. Тут можна заробляти у гривнях на дуже різних завданнях.

Наприклад, можна домовитися про ремонт техніки, вигулювання собаки, розробку сайтів, написання текстів, доставку, організацію свят тощо.

Користуватися сервісом можна не лише з компʼютера, а й з мобільного. Kabanchik має власний додаток, що працює на Android та iOS.

Домовлятися про оплату своєї роботи ви будете безпосередньо з замовником.

Інші сервіси

SalesDoubler – українська мережа, яка працює виключно з місцевими оферами. Завдяки сервісу ви можете співпрацювати з банками, кредитними організаціями, великими українськими магазинами одягу та цифрової техніки.

Дошка оголошень OLX.UA – найпопулярніший сервіс в Україні, де можна продавати будь-які товари та пропонувати свої послуги. Тут можна заробляти без вкладень.

Як платити податки з такого заробітку

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що з будь-якого заробітку потрібно сплачувати податок.

– У такому випадку все залежить від того, чи зареєстрована особа як приватний підприємець. Якщо зареєстрована, то особа і так сплачує податок та вводиться в облік, – каже юрист.

Кравець додає, якщо особа не зареєстрована підприємцем, то до травня 2023 року їй потрібно подати відповідну декларацію, де відобразити усі відповідні надходження та свої прибутки.