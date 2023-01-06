Что известно о БМП Marder, которые Германия планирует передать Украине: характеристики и особенности
Германия может передать Украине от 20 до 40 БМП Marder. Соответствующую информацию о поставках Украине объявило немецкое издание Der Spiegel.
Передачу бронемашин уже подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц 5 января, но конкретно не уточнил количество военной техники, которая поступит в Украину.
Решение передать Marder было объявлено на фоне снабжения Францией колесных танков AMX-10RC, о чем президент Франции Эммануэль Макрон объявил 4 января.
Что известно о БМП Marder, каковы их технические характеристики и особенности, читайте в материале Фактов ICTV.
БМП Marder: что известно
Marder — немецкая гусеничная боевая машина пехоты, произведенная немецким машиностроительным и оружейным концерном Rheinmetall.
Marder — это не новый автомобиль. На самом деле это один из старейших БМП в мире. Но, несмотря на свой возраст, он остается одним из лучших БМП в мире благодаря балансу скорости, защиты, огневой мощи и пропускной способности.
Этот БМП способен двигаться со скоростью 65 км/ч, перевозя трех членов экипажа и шесть пехотинцев. Marder способен идти в ногу с немецкими танками Leopard, высадить пехоту посреди перестрелки, а затем поддержать пехоту пушечным огнем и ракетами.
Также Marder надежен. Особенно по сравнению с новыми, менее зрелыми автомобилями, такими как немецкий БМП Puma. Немецкая армия недавно приостановила приобретение сотен Пум и заменила некоторые из них старыми Marder после того, как 18 Puma, участвующих в учениях НАТО, одновременно сломались.
БМП Marder является основной боевой машиной танко-гренадерских дивизий бундесвера с 1970-х годов. Разработка БМП началась еще в январе 1960 года на основе контракта с Бундесвером, потому что надо было заменить БМП HS 30.
Немецкий HS 30 в 1958 году был первым автомобилем, который соединил все качества современных БМП: скорость, бронезащита, пушка, установленная на башне, и пехотный отсек с задним выходом, чтобы пехота могла безопасно высадиться из машины во время огня впереди.
Однако изменения в конструкции HS-30 устранили задний выход и сделали машину непригодной для использования в бою. Поэтому немецкая армия поспешила заменить HS-30 более современным БМП Marder.
Итак, 7 мая 1971 года первый серийный экземпляр Marder передали войску ФРГ, а серийное производство продолжалось до 1975 года.
В 2020 году Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall о продлении срока службы этих БМП и их модернизации. Marder должны были получить новый двигатель мощностью более 750 л. с. (вместо 600). Также планировалось, что в 2022-2023 годах концерн начнет поставлять модернизированные машины и запчасти к ним.
Насчет вооружения, у Marder – это 20-мм автоматическая пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202. Эта крошка обеспечивает скорость снаряда до 1100 м/с и эффективную дальность выстрела до 2-2,5 км.
Пушка имеет высокий темп огня (800-1000 выстрелов за 1 мин), но из-за отсутствия стабилизатора из нее стреляют лишь короткими очередями.
Базовая боевая машина пехоты Marder имеет немалую семью:
- Marder 1 A1 — установлено новую систему перископов, ночной прицел Z-59, защиты от ЗМУ, систему двойного выбора заряжания пушки.
- Marder 1 А1 (+) — здесь увеличили боезапас и сократили количество десанта до пяти человек.
- Marder 1 А1 (-) — базовая модификация, но без тепловизора.
- Marder 1 A1A — модификация A1 без пассивной системы ночного видения Z-59.
- Marder 1 A1A3 — модификация 1 A1 с системой шифрования связи — радиостанцией SEM 80/90.
- Marder 1 A2 — модификация 1 A1 с системой стабилизации пушки III поколения, улучшено шасси, топливную систему защиты от ОМП, новые системы прицеливания и тепловизоров.
Также радиостанция SEM 80/90 добавили к Marder 1 A1A, 1 A1A2 и 1 A2, и вышли модификации Marder 1 A1A4, Marder 1 A1A5 и Marder 1 А2А1.
К особенностям БМП Marder стоит отнести броню. Уровень немецкой защиты для оружия оккупантов до сих пор недостижим.
Кстати, машина до сих пор служит немецким военным, а помимо ФРГ ее используют армии Чили, Индонезии и Иордании.
Технические характеристики
- Вес — 33,5 т.
- Экипаж — 3 человека.
- Десант — 6 человек.
- Двигатель — 600 л. с.
- Автоматическая пушка — 20 мм.
- Начальная скорость снаряда — до 1100 м/с.
- Дальность стрельбы — до 2,5 км. Темп стрельбы – до 800-1000 выстрелов.
- Максимальная скорость — 65 км/ч.
Что касается стоимости БМП Marder, то одна из крупнейших немецких газет-таблоидов Bild в своем материале упомянула сумму от €850 тыс. до €1 млн. Это зависит от оборудования боевой машины.