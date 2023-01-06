Шмыгаль предупредил о вероятности возобновления аварийных отключений света

Январь, 06 в 14:35

Из-за существенного похолодания постепенно растет потребление электроэнергии. Также существует угроза очередного ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре. Поэтому надо быть готовыми к возобновлению аварийных отключений света.

Об этом заявил на заседании Кабмина 6 января премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления, однако уже 5 января оно возросло, поэтому в центральных и восточных регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре применялись графики плановых отключений.

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— С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений, — объяснил глава правительства.

Кстати, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на Рождество морозы до -18 градусов.