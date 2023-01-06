Январь, 06 в 11:22

По состоянию на 11:00 6 января потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для сбалансирования энергосистемы до всех областей Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к аварийным отключениям.

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Вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей аварийно выключали свет. В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

В Укрэнерго отмечают, что с приближением морозов значительно возрастет потребление электроэнергии, а система пока не в состоянии покрыть эти потребности из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС.

– Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления, — отметили в Укрэнерго.

Напомним, что синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на Рождество морозы до -18 градусов.