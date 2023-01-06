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Факти / Україна / Суспільство

Шмигаль попередив про ймовірність поновлення аварійних відключень світла

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Через суттєве похолодання поступово зростає споживання електроенергії. Також існує загроза чергового ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі. Тому треба бути готовими до поновлення аварійних відключень світла.

Про це заявив на засіданні Кабміну 6 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, проте вже 5 січня воно зросло, тому в центральних і східних регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі застосовувалися графіки планових відключень.

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– Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень, – пояснив глава уряду.

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