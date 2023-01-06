Січень, 06 в 11:22

Станом на 11:00 6 січня споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.

Про це повідомили в Укренерго.

Наразі задля збалансування енергосистеми до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до аварійних відключень.

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Вчора через перевищення лімітів у більшості областей аварійно вимикали світло. У нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

В Укренерго наголошують, що із наближенням морозів значно зросте споживання електроенергії, а система поки що не в змозі покрити ці потреби через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС.

– Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання, – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру прогнозують на Різдво морози до -18 градусів.