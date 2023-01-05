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Факты / Україна

В Украине из-за погоды и работы предприятий продолжает расти потребление электроэнергии — Укрэнерго

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Украине из-за погоды и работы предприятий продолжает расти потребление электроэнергии — Укрэнерго
Фото: Pixabay

По состоянию на 11 утра 5 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.

Об этом сообщило Укрэнерго.

– Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нужд.

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Однако из-за неблагоприятных погодных условий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. В настоящее время ремонтные бригады оператора систем распределения (Облэнерго) возобновляют питание.

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Кроме того, ситуацию с энергообеспечением усложняют обстрелы.

— Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий, — сообщает Укрэнерго.

В компании призвали потребителей разумно использовать электроэнергию и включать энергоемкие приборы поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

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