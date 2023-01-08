Январь, 08 в 16:43

Историк Александр Алферов объяснил, почему Киево-Печерская лавра так важна для Украины и рассказал, что с ней не так. Об этом он сказал в выпуске Горять вуха.

— Это национальный заповедник, принадлежащий Министерству культуры и информационной политики Украины. Киево-Печерская лавра строилась здесь по афонскому принципу нашими монахами, при поддержке киевских князей. Как я говорю: от киевских князей до князей в целом Вишневецких, Острожских, Збаражских.

Алферов добавил, что речь идет о “той Киево-Печерской лавре, которую строили наши гетманы и полковники”, вкладывая в нее средства.

Историк подчеркнул, что это “сакральный центр не просто для Киева, для Украины. Это сакральный православный центр для всей Центрально-восточной Европы”.

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— Возможно, мы не понимаем, что это был центр православия. С него все началось: монастырский образ жизни, первые иконописные школы. А теперь это российский монастырь и один из периферийных центров. Все не так с лаврой.

Как должна быть реформирована?

По мнению Алферова, монастырская часть Киево-Печерской лавры должна быть передана Православной церкви Украины.

Также там следует продолжать внимание государства для сохранения музейного комплекса. Те памятники, которые требуют сохранения, реставрации и продолжения археологических раскопок.

— Этот монастырь должен существовать на довольно тонкой границе с государством, но не быть представителем российского мира, а наоборот — украинских сакралий. Если Киево-Печерская лавра вернется Украине, то так же автоматически вернутся две другие лавры — Почаевская и Святогорская, — считает историк.

Он также рассказал, что в средневековье киевляне часто пугали путешественников разными легендами. Говорили, что там, где Андреевская церковь, если есть камень, когда его поднять, море выйдет и всех затопит.

— Поверьте, если лавру передать Украине от России, то выйдут эти волны с берегов и у нас будет совсем другая ситуация в православии.

Как известно, 1 января в УПЦ (МП) истекла аренда двух храмов: Успенского собора и Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры. Государство решило не продлевать договор с УПЦ (МП).