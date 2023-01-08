Січень, 08 в 16:43

Історик Олександр Алфьоров пояснив, чому Києво-Печерська лавра настільки важлива для України та розповів, що з нею не так. Про це він сказав в випуску Горять вуха.

— Це національний заповідник, який належить Міністерству культури на інформаційної політики України. Києво-Печерська лавра розбудовувалася тут за афонським принципом нашими монахами, за підтримки київських князів. Як я кажу: від київських князів до князів в цілому Вишневецьких, Острозьких, Збаразьких.

Алфьоров додав, що йдеться про “ту Києво-Печерську лавру, яку розбудовували наші гетьмани і полковники”, вкладаючи в неї кошти.

Історик наголосив, що це “сакральний центр не просто для Києва, для України. Це сакральний православний центр для всієї центрально-східної Європи”.

Зараз дивляться

— Можливо ми не розуміємо, що це був центр православ’я. З нього все почалося: монастирський спосіб життя, перші іконописні школи. А тепер це російський монастир і один із периферійних центрів. Все не так з лаврою.

Як має бути реформована?

На думку Алфьорова, монастирська частина Києво-Печерської лаври має бути передана до Православної церкви України.

Також там слід продовжувати посилену увагу держави для збереження музейного комплексу. Тих пам’яток, які потребують збереження, реставрації та продовження археологічних розкопок.

— Цей монастир має існувати на доволі тонкій межі з державою, але не бути представником російського світу, а навпаки українських сакралій. Якщо Києво-Печерська лавра повернеться Україні, то так само автоматично Україні повернуться дві інші лаври – Почаївська та Святогірська, – вважає історик.

Він також розповів, що у середньовіччі кияни часто лякали мандрівників різними легендами. Казали, що там, де Андріївська церква, якщо є камінь, то коли його підняти, море вийде і всіх затопить.

— Повірте, якщо лавру передати Україні від Росії, то вийдуть ці хвилі з берегів і ми матимемо зовсім іншу ситуацію у православ’ї.

Як відомо, 1 січня в УПЦ (МП) спливла оренда двох храмів: Успенського собору та Трапезної церкви на території Києво-Печерської лаври. Держава вирішила не продовжувати договір з УПЦ (МП).