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Українські воїни штурмом взяли позиції росіян під Бахмутом: у ДПСУ показали відео

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Getty Images

У Бахмутському районі Донецької області українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт та покращили тактичне положення, повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними ДПСУ, протягом ночі російські загарбники намагалися повернути втрачену позицію, однак це не принесло окупантам жодних успіхів. Воїнам ЗСУ вдалося відкинути окупантів.

У Держприкордонслужбі зазначають, що у ближньому бою українські воїни знищили 18 загарбників, ще 24 солдатів РФ – поранили.

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У ДПСУ показали на відео, як Десантно-штурмові війська брали штурмом позиції росіян під Бахмутом Донецької області.

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