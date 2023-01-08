На Бахмут и Соледар перебрасывают дополнительные подразделения ВСУ для укрепления обороны — Зеленский
Мир снова увидел на днях, что страна-агрессор Российская Федерация врет даже тогда, когда Москва своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к народу 8 января.
— Российский обстрел Херсона зажигательными боеприпасами — сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса — именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы “молчании” их армии.
Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру… Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы “перемирии”. Ни одна попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает, — уверяет глава государства.
Зеленский рассказал, что украинские воины перебрасывают дополнительные подразделения на Бахмут и Соледар, усиливая огонь по российским захватчикам.
— Сегодня командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, которые обороняются на подступах к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, которые необходимы для укрепления нашей обороны. В частности, переброску дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам.
Президент убежден, что только усиление, успехи, восстановление территориальной целостности, возвращение всех украинцев из российской неволи и победа Украины являются гарантиями восстановления мира. Зеленский уверяет, что Украина приближает освобождение всех территорий каждый день.
— Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине — каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна. Бахмут держится, несмотря на все. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отбивают там постоянные попытки российских наступлений.
Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело… Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте, — отмечает Зеленский.