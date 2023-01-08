На Бахмут и Соледар перебрасывают дополнительные подразделения ВСУ для укрепления обороны — Зеленский

Январь, 08 в 21:03

Мир снова увидел на днях, что страна-агрессор Российская Федерация врет даже тогда, когда Москва своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к народу 8 января.

— Российский обстрел Херсона зажигательными боеприпасами — сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса — именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы “молчании” их армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру… Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы “перемирии”. Ни одна попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает, — уверяет глава государства.

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Зеленский рассказал, что украинские воины перебрасывают дополнительные подразделения на Бахмут и Соледар, усиливая огонь по российским захватчикам.

— Сегодня командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, которые обороняются на подступах к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, которые необходимы для укрепления нашей обороны. В частности, переброску дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам.

Президент убежден, что только усиление, успехи, восстановление территориальной целостности, возвращение всех украинцев из российской неволи и победа Украины являются гарантиями восстановления мира. Зеленский уверяет, что Украина приближает освобождение всех территорий каждый день.