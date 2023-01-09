Война в Украине привела к росту торговли людьми — генсек ОБСЕ

Январь, 09 в 14:57

В ОБСЕ констатируют увеличение масштабов торговли людьми в Украине после 24 февраля 2022 года.

— С начала войны глобальные поиски сексуальных услуг и порнографических изображений украинских женщин и детей выросли на 600%. Торговля беременными женщинами также значительно выросла с начала войны, — заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид в интервью немецкому изданию Die Welt.

По ее словам, в сети жертв сексуальных преступлений заманивают ложными обещаниями, также они подвергаются насилию в принимающих странах. При этом их могут перехватывать прямо на границе агенты по торговле людьми под прикрытием.

— Часто замешана организованная преступность. Они встречают людей, которые нуждаются в помощи и вынуждены зарабатывать деньги, не говорят на языке новой страны и часто травмированы войной. Рост торговли людьми действительно демонстрирует пропасть, — отметила Шмид.

В связи с этим ОБСЕ совместно с Thomson Reuters запустила кампанию Будь в безопасности, в рамках которой украинцев предупреждают о практике торговли людьми до того, как они покинут свою страну.

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— Мы также тесно сотрудничаем с правительствами соседних стран по этому вопросу и пытаемся повысить их осведомленность, — подытожила она.

Источник: Die Welt