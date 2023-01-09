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Факти / Україна / Суспільство

Війна в Україні спричинила зростання торгівлі людьми – генсек ОБСЄ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
торгівля людьми
Фото: Unsplash

В ОБСЄ констатують збільшення масштабів торгівлі людьми в Україні після 24 лютого 2022 року.

– Від початку війни глобальні пошуки сексуальних послуг і порнографічних зображень українських жінок і дітей зросли на 600%. Торгівля вагітними жінками також значно зросла з початку війни, – заявила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

За її словами, в мережі жертв сексуальних злочинів заманюють неправдивими обіцянками, також вони зазнають насильства в країнах, що їх приймають. Також їх можуть перехоплювати прямо на кордоні агенти з торгівлі людьми під прикриттям.

– Часто замішана організована злочинність. Вони зустрічають людей, які потребують допомоги і змушені заробляти гроші, не говорять мовою нової країни і часто травмовані війною. Зростання торгівлі людьми дійсно демонструє прірву, – зазначила Шмід.

У зв’язку з цим ОБСЄ спільно з Thomson Reuters запустила кампанію Будь у безпеці, в рамках якої українців попереджають про практику торгівлі людьми до того, як вони покинуть свою країну.

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– Ми також тісно співпрацюємо з урядами сусідніх країн з цього питання і намагаємося підвищити їхню обізнаність, – підсумувала вона.

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Джерело: Die Welt

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