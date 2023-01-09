Январь, 09 в 9:30

Порывы ветра до штормовых отметок в 15-20 м/с и снег прогнозируют синоптики в течение 9 января в Киеве и области.

Из-за сложных погодных условий Киевская городская военная администрация советует киевлянам очень внимательно парковать автомобили, не стоять под деревьями и большими рекламными конструкциями.

По данным синоптиков, в понедельник температура будет колебаться в диапазоне от -5 до -7, однако уже во вторник, 10 января, ожидается потепление.

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Сейчас на улицах столицы работает 180 единиц спецтехники Киевавтодора, снег убирают более 3,5 тыс. коммунальщиков.

Все остановки транспорта, дороги, тротуары и велодорожки интенсивно обрабатываются противогололедными средствами.

Поэтому водителей также просят не мешать работе спецтехники, не оставлять машины на обочинах.

Такую ветреную погоду, которая соответствует I уровню опасности (желтый), синоптики прогнозируют почти на всей территории Украины, кроме востока.