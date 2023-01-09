Січень, 09 в 9:30

Пориви вітру до штормових позначок у 15-20 м/с та сніг прогнозують синоптики протягом 9 січня у Києві та області.

Через складні погодні умови Київська міська військова адміністрація радить киянам дуже уважно паркувати автомобілі, не стояти під деревами та великими рекламними конструкціями.

За даними синоптиків, у понеділок температура коливатиметься в діапазоні від -5 до -7, проте вже у вівторок, 10 січня, очікується потепління.

Зараз дивляться

Наразі на вулицях столиці працює 180 одиниць спецтехніки Київавтодору, сніг прибирають понад 3,5 тис. комунальників.

Усі зупинки транспорту, автошляхи, тротуари та велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами.

Тому водіїв також просять не заважати роботі спецтехніки, не залишати машини на узбіччях.

Таку вітряну погоду, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий), синоптики прогнозують майже на всій території України, крім сходу.