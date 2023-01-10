На сколько подорожали продукты за год и на что самые высокие цены – Госстат

Январь, 10 в 17:15

Средние цены на продукты питания в декабре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 26,6%. Показатель почти равен общей инфляции, которая составила 30,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По информации ведомства, среди продуктов больше всего цены выросли на яйца — на 76,6%, фрукты — на 73,8%, овощи — на 51,8%, рыба и рыбопродукты — 45,8%, сахар — на 31,0%, хлеб и хлебопродукты — на 30,3%,

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Также масло подрожало на 28,9%, макаронные изделия — на 27,9%, сыр и творог — на 25,0%, мясо и мясопродукты — на 24,6%, хлеб — на 22,1%, молоко — на 18,7%, подсолнечное масло — на 14,5%.

Напомним, что ранее в Минэкономики сообщали, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2%), что является лучшим показателем, чем предполагалось по предварительным прогнозам.