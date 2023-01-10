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Факти / Україна / Суспільство

На скільки подорожчали продукти за рік та на що найвищі ціни – Держстат

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Продукти

Середні ціни на продукти харчування у грудні 2022 року, порівняно з груднем минулого року, зросли на 26,6%. Показник майже дорівнює загальній інфляції, яка склала 30,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За інформацією відомства, серед продуктів найбільше ціни зросли на яйця – на 76,6%, фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу та рибопродукти – 45,8%, цукор – на 31,0% %, хліб та хлібопродукти – на 30,3%,

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Також олія подорожчала на 28,9%, макаронні вироби – на 27,9%, сир – на 25,0%, м’ясо та м’ясні продукти – на 24,6%, хліб – на 22,1%, молоко на 18,7%, олія – на 14,5%.

Цены на продукты в Украине за год выросли почти на 35%: что дорожает быстрее всего

Нагадаємо, що раніше у Мінекономіки повідомляли, що падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% (±2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

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