Падение ВВП Украины по итогам 2022 года составляет 30,4% — Минэкономики

Январь, 05 в 12:32

Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2%), что является лучшим показателем, чем предполагалось по предварительным прогнозам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

— В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы, с территории Белоруссии и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году, — заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что успехи украинских военных на поле боя, слаженная работа правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, скорость восстановления разрушенных объектов критической инфраструктуры отечественными службами, а также системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров позволили удержать экономический фронт и продолжать движение к победе.