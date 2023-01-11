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Факты / Україна / Общество

Где посмотреть график отключений света в Виннице

Анна Голишевская, Редактор сайта
Світло
Фото: Unsplash

В Виннице и области действуют почасовые графики отключения электроэнергии, которые учитывают текущую ситуацию в энергосистеме Украины.

Где смотреть график отключений в Виннице – читайте в материале.

График отключения света в Виннице

Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:

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С 11 января в Виннице и области изменили очереди действующего графика почасовых отключений электроэнергии:

  • 1 очередь, часы обесточивания: 00:00-01:00, 03:00-05:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 2 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
  • 3 очередь, часы обесточивания: 01:00-03:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

В облэнерго предупредили о возможности отклонений по времени на 20-30 минут выполнения графика для проведения переключений между очередями.

В случае несоответствия часов отключений согласно графику потребителей просят оформить заявку об отсутствии электропотребления в Viber боте, или звонить по телефону в Кол-центр 0800217217.

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