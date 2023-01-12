Январь, 12 в 18:19

Для купли-продажи, дарения, обмена, наследования и вообще любых операций с вашим земельным участком, нужно получить выписку из Государственного земельного кадастра (ГЗК).

Выписка из кадастра — документ, необходимый для совершения любых операций с землей. Выписка из ГЗК действительна в течение трех месяцев с момента выдачи.

Как заказать выписку из ГЗК онлайн, читайте в нашем материале.

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Заказываем выписку из ГЗК онлайн

Процедура заказа выписки из кадастра довольно проста:

Зайдите на Портал для электронных сервисов Госгеокадастра.

Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в электронном кабинете с помощью электронной почты, электронной цифровой подписи или платежной карты банка (BankID).

В личном кабинете найдите раздел Электронные сервисы .

. Там выберите Сведения ГЗК (Государственного земельного кадастра).

(Государственного земельного кадастра). В левом меню найдите и нажмите кнопку Заказать.

Чтобы заказать выписку, необходимо указать персональные данные: кроме паспортных данных также нужно указать кадастровый номер .

. После заполнения отправьте запрос.

Проверить статус рассмотрения заявления вы можете в разделе История заказанных сведений из ГЗК.

Ваше заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня с даты регистрации.

В результате вы получите свое извлечение из ГЗК или отказ в получении (причины отказа вам укажут).

Сколько стоит выдержка из ГЗК

Да, эта услуга не бесплатная. Стоимость заказа извлечения из ГЗК привязана к прожиточному минимуму.

По данным портала Дія, в 2023 году эта услуга стоит 113 грн 50 коп.

Сколько действительна выдержка из ГЗК

Выписка из кадастра действительна три месяца с момента выдачи. По истечению трех месяцев ее можно будет заказать снова.