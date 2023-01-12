Как заказать выписку из Государственного земельного кадастра онлайн: пошаговая инструкция
Для купли-продажи, дарения, обмена, наследования и вообще любых операций с вашим земельным участком, нужно получить выписку из Государственного земельного кадастра (ГЗК).
Выписка из кадастра — документ, необходимый для совершения любых операций с землей. Выписка из ГЗК действительна в течение трех месяцев с момента выдачи.
Как заказать выписку из ГЗК онлайн, читайте в нашем материале.
Заказываем выписку из ГЗК онлайн
Процедура заказа выписки из кадастра довольно проста:
- Зайдите на Портал для электронных сервисов Госгеокадастра.
- Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в электронном кабинете с помощью электронной почты, электронной цифровой подписи или платежной карты банка (BankID).
- В личном кабинете найдите раздел Электронные сервисы.
- Там выберите Сведения ГЗК (Государственного земельного кадастра).
- В левом меню найдите и нажмите кнопку Заказать.
- Чтобы заказать выписку, необходимо указать персональные данные: кроме паспортных данных также нужно указать кадастровый номер.
- После заполнения отправьте запрос.
Проверить статус рассмотрения заявления вы можете в разделе История заказанных сведений из ГЗК.
Ваше заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня с даты регистрации.
В результате вы получите свое извлечение из ГЗК или отказ в получении (причины отказа вам укажут).
Сколько стоит выдержка из ГЗК
Да, эта услуга не бесплатная. Стоимость заказа извлечения из ГЗК привязана к прожиточному минимуму.
По данным портала Дія, в 2023 году эта услуга стоит 113 грн 50 коп.
Сколько действительна выдержка из ГЗК
Выписка из кадастра действительна три месяца с момента выдачи. По истечению трех месяцев ее можно будет заказать снова.