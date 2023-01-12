Січень, 12 в 18:19

Для купівлі-продажу, дарування, обміну, успадкування та взагалі будь-яких операцій з вашою земельною ділянкою, потрібно отримати витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК).

Витяг з кадастру – документ, що необхідний для вчинення будь-яких операцій із землею. Витяг з ДЗК дійсний протягом трьох місяців з моменту видачі.

Як замовити витяг з ДЗК онлайн, читайте в нашому матеріалі.

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Замовляємо витяг з ДЗК онлайн

Процедура замовлення витягу з кадастру доволі проста:

Зайдіть на Портал для електронних сервісів Держгеокадастру.

Зареєструйтесь та авторизуйтеся в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, електронного цифрового підпису або платіжної картки банку (BankID).

В особистому кабінеті знайдіть розділ Електронні сервіси .

. Там оберіть Відомості ДЗК (Державного земельного кадастру).

(Державного земельного кадастру). У лівому меню знайдіть та натисніть кнопку Замовити.

Щоб замовити витяг, необхідно вказати персональні дані: окрім паспортних даних також потрібно вказати кадастровий номер.

Після заповнення відправте запит.

Перевірити статус розгляду заяви ви можете у розділі Історія замовлених відомостей з ДЗК.

Ваша заява буде розглянута протягом одного робочого дня з дати реєстрації.

У результаті ви отримаєте свій витяг з ДЗК або відмову в отриманні (причини відмови вам вкажуть).

Скільки коштує витяг з ДЗК

Так, ця послуга не безоплатна. Вартість замовлення витягу з ДЗК привʼязана до прожиткового мінімуму.

За даними порталу Дія, у 2023 році ця послуга коштує 113 грн 50 коп.

Скільки дійсний витяг з ДЗК

Витяг з кадастру дійсний три місяці з моменту видачі. Після закінчення трьох місяців його можна буде замовити знову.