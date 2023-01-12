Як замовити витяг з Державного земельного кадастру онлайн: покрокова інструкція
Для купівлі-продажу, дарування, обміну, успадкування та взагалі будь-яких операцій з вашою земельною ділянкою, потрібно отримати витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК).
Витяг з кадастру – документ, що необхідний для вчинення будь-яких операцій із землею. Витяг з ДЗК дійсний протягом трьох місяців з моменту видачі.
Як замовити витяг з ДЗК онлайн, читайте в нашому матеріалі.
Замовляємо витяг з ДЗК онлайн
Процедура замовлення витягу з кадастру доволі проста:
- Зайдіть на Портал для електронних сервісів Держгеокадастру.
- Зареєструйтесь та авторизуйтеся в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, електронного цифрового підпису або платіжної картки банку (BankID).
- В особистому кабінеті знайдіть розділ Електронні сервіси.
- Там оберіть Відомості ДЗК (Державного земельного кадастру).
- У лівому меню знайдіть та натисніть кнопку Замовити.
- Щоб замовити витяг, необхідно вказати персональні дані: окрім паспортних даних також потрібно вказати кадастровий номер.
- Після заповнення відправте запит.
Перевірити статус розгляду заяви ви можете у розділі Історія замовлених відомостей з ДЗК.
Ваша заява буде розглянута протягом одного робочого дня з дати реєстрації.
У результаті ви отримаєте свій витяг з ДЗК або відмову в отриманні (причини відмови вам вкажуть).
Скільки коштує витяг з ДЗК
Так, ця послуга не безоплатна. Вартість замовлення витягу з ДЗК привʼязана до прожиткового мінімуму.
За даними порталу Дія, у 2023 році ця послуга коштує 113 грн 50 коп.
Скільки дійсний витяг з ДЗК
Витяг з кадастру дійсний три місяці з моменту видачі. Після закінчення трьох місяців його можна буде замовити знову.