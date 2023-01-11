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Факты / Україна / Общество

Быстро и без очередей: как оформить пенсию онлайн в Дії

Валентина Чорна, редактор ленты
Гроші, гривня
Фото: Getty Images

Каждый украинец может оформить пенсию онлайн и больше не стоять за ней в очереди.

Подать заявление на назначение пенсии можно на портале Дія. Срок предоставления услуги – до 10 дней.

Как оформить пенсию онлайн:

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  • Войдите в кабинет гражданина на diia.gov.ua или зарегистрируйтесь с помощью Дія.Подпись или квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • Зайдите в раздел Пенсии, льготы и помощь, затем выберите пункт Назначение пенсии.
  • Заполните анкету. В первом разделе необходимо указать, в каком виде вы хотите получить информацию – в СМС или на электронный адрес. Далее необходимо заполнить данные о своем месте жительства, выбрать вид пенсии и способ выплаты.
  • Заполните информацию о трудовом стаже и уходе за детьми или нетрудоспособными лицами, а также дополнительную информацию, влияющую на расчет пенсии.
  • Загрузите скан-копии документов – паспорт и справку о присвоении идентификационного кода.
  • Подпишите заявление Дія.Подписью или КЭП. Данные попадают на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

Всю необходимую информацию о начислении пенсии можно найти в разделе Пожилым людям на портале Дія.Безбар’єрність.

— Его создали, чтобы упростить для украинцев общение с государством, сделать его понятным и человечным. Старшие люди часто взаимодействуют с государственными сервисами, и пользование ими онлайн может значительно упростить их жизнь, сэкономить время. Поэтому для них эти материалы будут очень полезными, — отметила первая леди Елена Зеленская.

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