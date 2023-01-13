Январь, 13 в 20:47

В Украине действуют плановые графики отключения света в Киеве, Житомире, Белой Церкви, Виннице, Полтаве, Харькове, Запорожье, Николаеве, Кривом Роге, Тернополе, Львове и других городах после повреждения украинской энергосистемы.

Пока специалисты пытаются восстановить истерзанные энергообъекты, по Украине приходится ограничивать электропотребление для бытовых потребителей. Где и когда не будет света 14 января 2023 по Украине — далее в материале Фактов ICTV.

График отключения света в Киеве

Энергетики создали графики отключения света в Киеве — здесь действуют три очереди. Они состоят из трех обозначений: гарантированное наличие электричества, вероятные ограничения и отсутствие света.

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Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Когда не будет света — Киевская область

Стабилизационные графики отключения электричества формируют и выполняют энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети.

На официальном сайте можно просмотреть свое актуальное расписание поставок электричества, а также сообщить о несовпадении составленных графиков или аварийных ситуациях.

График отключения света — Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Где и когда не будет света — Одесская область

Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий: наличие света, вероятные отключения и ограничения электроснабжения.

Отключения электричества — Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

График отключения света — Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Когда не будет света — Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Ситуация с отключением света — Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Ситуация со светом — Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Отключения света — Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 9 до 15 января включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Где не будет света по Украине — другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.