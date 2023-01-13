Січень, 13 в 20:47

В Україні діють планові графіки відключення світла у Києві, Житомирі, Білій Церкві, Вінниці, Полтаві, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі, Тернополі, Львові та інших містах після пошкодження української енергосистеми.

Поки фахівці намагаються відновити понівечені енергооб’єкти, по Україні доводиться обмежувати електроспоживання для побутових споживачів. Де та коли не буде світла 13 січня 2023 по Україні – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключення світла у Києві

Енергетики створили графіки відключення світла у Києві – тут діють три черги. Вони складаються з трьох позначень: гарантована наявність електрики, ймовірні обмеження та відсутність світла.

Зараз дивляться

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Коли не буде світла – Київська область

Стабілізаційні графіки відключення електрики формують та виконують енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі.

На офіційному сайті можна переглянути свій актуальний розклад постачання електрики, а також повідомити про неспівпадіння складених графіків чи аварійні ситуації.

Графік відключення світла – Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Де та коли не буде світла – Одеська область

Щоб ознайомитися з графіками в Одеській області, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій: наявність світла, ймовірні відключенні та обмеження електропостачання.

Відключення електрики – Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Графік відключення світла – Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Коли не буде світла – Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Ситуація з відключенням світла – Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Ситуація зі світлом – Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Відключення світла – Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 9 до 15 січня включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Де не буде світла по Україні – інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.