РФ пообещала вернуть в Украину депортированных детей, которых хотят забрать родные — Лубинец

Январь, 14 в 1:09

Российская сторона пообещала способствовать возвращению домой украинских детей, которых хотят забрать родственники после принудительной депортации оккупантами на территорию РФ.

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщил по итогам встречи уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Я хотел бы обратиться ко всей Украине — родственникам, родителям, опекунам, бабушкам, дедушкам. Если ваши дети находятся на территории РФ — обратитесь к нам. Во время встречи Татьяна Москалькова сообщила, что у нее есть список детей, которые хотят вернуться в Украину, — отмечает Лубинец.

Украинский омбудсмен добавил, что Москалькова не назвала фамилии и количество, однако отметила, что если будут обращения от родственников о возвращении детей домой, тогда она будет способствовать этому процессу.

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Лубинец утверждает, что, по словам Москальковой, российская сторона не имеет желания держать детей, которые имеют родственников в Украине и хотят вернуться на родину.