РФ пообіцяла повернути в Україну депортованих дітей, яких хочуть забрати рідні – Лубінець

Січень, 14 в 1:09

Російська сторона пообіцяла сприяти поверненню додому українських дітей, яких хочуть забрати родичі після примусової депортації окупантами на територію РФ.

Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, повідомив за підсумками зустрічі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Я хотів би звернутись до всієї України – родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів. Якщо ваші діти перебувають на території РФ – зверніться до нас. Під час зустрічі Тетяна Москалькова повідомила, що у неї є список дітей, які хочуть повернутись в Україну, – зазначає Лубінець.

Український омбудсмен додав, що Москалькова не назвала прізвища та кількість, проте зазначила, що якщо будуть звернення від родичів про повернення дітей додому, тоді вона сприятиме цьому процесу.

Зараз дивляться

Лубінець стверджує, що, за словами Москалькової, російська сторона не має бажання тримати дітей, які мають родичів в Україні та хочуть повернутись на батьківщину.