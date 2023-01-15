Январь, 15 в 1:17

После российского теракта в многоэтажке в Днепре, жительница разрушенного дома предложила разбить стену собственного балкона, чтобы спасти соседей.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Днепропетровской области.

Правоохранители обнародовали фото первых минут после ракетного удара России по многоэтажке в Днепре.

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— Весь ужас — страшные разрушения, горящие машины, отчаянные крики людей из-под завалов видят и слышат первыми патрульные экипажи 2-го батальона, которые находятся на смене. Экипаж Сергея Кривошеи находился именно тогда совсем рядом с эпицентром взрыва. Вместе с коллегами оперативно прибыли на помощь почти со всех уголков города. Патрульные вместе со спасателями сразу приступают к эвакуации жителей соседних подъездов, поскольку есть большая угроза обрушения. Они спускают с верхних этажей маломобильных пенсионеров, помогают выносить раненых окровавленных людей к каретам скорой, — рассказали в полиции.

При этом среди спасенных людей была целая семья вместе с домашним животным, которые не могли выбраться из заблокированной квартиры соседнего изуродованного подъезда.

— Их соседка обратилась к Сергею Кривошеи с просьбой помочь выбраться семье и предложила разбить стену собственного балкона. Патрульные собственноручно с помощью лома и кувалды сделали отверстие в стене и вытащили оттуда двух детей и четырех взрослых. Не забыли и о коте, — сообщили полицейские.

Семью в Днепре эвакуировали благодаря соседке, которая попросила разбить стену в ее квартире / 2 фотографии

Напомним, 14 января Российская Федерация совершила теракт в Днепре, атаковав жилую многоэтажку ракетой Х-22. Этот тип ракет был использован россиянами во время теракта в торговом центре Кременчуга.

По состоянию на ночь с 14 на 15 января, известно, что в Днепре пока по меньшей мере 12 погибших и 73 раненых. Власти области также сообщали, что сейчас судьба еще 26 человек остается неизвестной. Разбор завалов разрушенного дома будет продолжаться в течение всей ночи.

За последними новостями относительно российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре — читайте в материале на Фактах ICTV.

Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області