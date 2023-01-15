Січень, 15 в 1:17

Після російського теракту у багатоповерхівці у Дніпрі, мешканка зруйнованого будинку запропонувала розбити стіну власного балкона, щоб врятувати сусідів.

Про це розповіли в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці оприлюднили фото перших хвилин після ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі.

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– Увесь жах — страшні руйнування, палаючі автівки, відчайдушні крики людей з-під завалів бачать і чують першими патрульні екіпажі 2-го батальйону, які перебувають на зміні. Екіпаж Сергія Кривошеї перебував саме тоді зовсім поруч з епіцентром вибуху.

Разом з колегами оперативно прибули на допомогу з майже усіх куточків міста. Патрульні разом із рятувальниками одразу беруться до евакуації мешканців сусідніх під’їздів, оскільки є велика загроза обвалення. Вони спускають із верхніх поверхів маломобільних пенсіонерів, допомагають виносити поранених скривавлених людей до карет швидкої, – розповіли у поліції.

При цьому серед врятованих людей була ціла родина разом із домашньою твариною, які не могли вибратися з заблокованої квартири сусіднього понівеченого під’їзду.

– Їхня сусідка звернулася до Сергія Кривошеї з проханням допомогти вибратися родині й запропонувала розбити стіну власного балкона. Патрульні власноруч за допомогою лома та кувалди зробили отвір в стіні й витягли звідти двох дітей та чотирьох дорослих. Не забули й про кота, – повідомили поліцейські.

Сім’ю в Дніпрі евакуювали завдяки сусідці, яка попросила розбити стіну в її квартирі / 2 фотографии

Нагадаємо, 14 січня Російська Федерація здійснила теракт у Дніпрі, атакувавши житлову багатоповерхівку ракетою Х-22. Цей тип ракет був використаний росіянами під час теракту в торговому центрі Кременчука.

Станом на ніч з 14 на 15 січня, відомо, що у Дніпрі наразі щонайменше 12 загиблих та 73 поранених. Влада області також повідомляла, що наразі доля ще 26 осіб залишається невідомою. Розбір завалів зруйнованого будинку буде тривати протягом усієї ночі.

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Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області