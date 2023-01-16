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Факты / Україна / Общество

Графики отключения света на Закарпатье 16 января

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
лампочка
Фото: Unsplash

15 января в Закарпатской области действуют графики отключения электроэнергии согласно лимитам НЭК Укрэнерго.

Это вынужденный шаг из-за массированных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Почасовые отключения – это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 16 января 2023 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Закарпаттяобленерго

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.

Источник: Закарпатьеоблэнерго

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