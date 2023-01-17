За несправедливі графіки відключення електрики оштрафовано три обленерго – НКРЕКП

Січень, 17 в 16:59

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перевірила Вінницяобленерго, Чернівціобленерго та Волиньобленерго через численні скарги споживачів на недотримання графіків відключень світла.

Під час позапланових виїзних перевірок протягом листопада – грудня 2022 року виявлено, що ці три обленерго “розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості”.

В НКРЕКП також заявили, що ці енергокомпанії неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні сайти.

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Тому регулятор призначив трьом обленерго санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн та зобов’язав надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви в електропостачанні.

Крім того, на керівників цих обленерго накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1 700 грн.

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Наприкінці 2022 року Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення під час застосування графіків відключень світла.

Лідерами щодо виявлених порушень тоді були Волиньобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі, Полтаваобленерго, ДТЕК Київські електромережі, Тернопільобленерго та Чернігівобленерго.

Джерело: НКРЕКП