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Факты / Україна / Общество

Aurum Group запустит в массовое производство продукцию для украинской железной дороги

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
® Партнёрский материал
Aurum Group запустить у масове виробництво продукцію для української залізниці

Украинская многопрофильная промышленно-инвестиционная Группа Aurum, экспортирующая продукцию в Восточную Европу и Ближний Восток, разработала проект и в 2023 году планирует поставить на массовое производство продукцию для железнодорожной отрасли, которая раньше производилась только в России.

— В настоящее время предприятия Группы нацелены на внедрение производства запчастей и комплектующих, ранее монопольно поставлявшихся в Украину производителями страны-агрессора.

Сегодня, благодаря нашей профессиональной команде, есть возможность продолжать поддерживать экономику страны и семьи наших сотрудников, – заявил генеральный директор Аurum Group Андрей Жарий.

Как сообщалось ранее, по результатам работы в военном 2022 году украинская многопрофильная промышленно-инвестиционная группа Aurum уплатила налоги в размере около 90 млн грн и обеспечила рабочими местами 925 сотрудников.

Основными направлениями деятельности Аурума Group являются вагоностроительство, ремонт подвижного состава, железнодорожные грузовые перевозки, промышленное насладение, химическая промышленность, недвижимость и сельское хозяйство.

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Фото: Aurum Group

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