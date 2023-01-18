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Факти / Україна / Суспільство

Aurum Group запустить у масове виробництво продукцію для української залізниці

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
® Партнерський матеріал
Aurum Group запустить у масове виробництво продукцію для української залізниці

Українська багатопрофільна промислово-інвестиційна Група Aurum, що експортує продукцію до Східної Європи та Близького Сходу, розробила проєкт та у 2023 році планує поставити на масове виробництво продукцію для залізничної галузі, яка раніше вироблялася лише в Росії.

– Наразі підприємства Групи націлені на впровадження виробництва запчастин та комплектуючих, які раніше монопольно поставлялись в Україну виробниками країни-агресора.

Сьогодні, завдяки нашій професійній команді, маємо можливість продовжувати підтримувати економіку країни та родини наших співробітників, – заявив генеральний директор Аurum Group Андрій Жарій.

Як повідомлялося раніше, за результатами роботи у воєнному 2022 році українська багатопрофільна промислово-інвестиційна Група Aurum cплатила податки у розмірі близько 90 млн грн та забезпечила робочими місцями 925 співробітників.

Основними напрямками діяльності Аurum Group є вагонобудівництво, ремонт рухомого складу, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, хімічна промисловість, нерухомість та сільське господарство.

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Фото: Aurum Group

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