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Факты / Україна / Общество

Выезд за границу 2023: юрист объяснил, какие правила действуют для медиков

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
медики
Фото: Depositphotos

С началом полномасштабной войны в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Соответственно, начали действовать определенные запреты относительно выезда украинцев за границу.

В частности, мужчинам призывного возраста было запрещено покидать пределы Украины. В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу даже во время действия военного положения.

Могут ли медики выезжать за границу в 2023 году, узнавали Факты ICTV.

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Выезд медиков за границу 2023

Поскольку медики — это не только мужчины, но и женщины, вопрос об их выезде довольно актуален. Известно, что 30 декабря 2022 года правительство утвердило постановление, регулирующее воинский учет женщин.

Более того, согласно ч. 11 ст. 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно берутся на воинский учет.

Так смогут ли женщины-медики свободно пересекать границу? В этом вопросе Фактам ICTV помог разобраться адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко.

По его словам, в соответствии с приказом Минобороны от 11.10.2021 №313 О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года № 313, воинский учет женщин отдельных профессий, к которым относятся и отдельные профессии в медицинской сфере, отсрочен до октября 2023 года.

— То есть до октября 2023 года женщины медицинских профессий имеют право свободно покидать территорию Украины, — отмечает Диденко.

Он добавляет, что ситуацию, которая будет после октября 2023 года, нужно будет отслеживать отдельно.

— Поскольку Минобороны анонсировало изменения в закон Украины О воинском учете и военной службе с целью обеспечения воинского учета женщин лишь в добровольном порядке, пока не известно, что будет дальше, — заключает юрист.

Что же касается мужчин-медиков, то пересекать свободно границу они не могут. То есть если мужчина-медик призывного возраста и стоит на воинском учете, то он не сможет выехать из Украины за границу.

Категории граждан Украины, которые могут выезжать за границу в 2023 году

  • Снятые с воинского учета по состоянию здоровья — на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии о непригодности к службе.
  • Временно негодные к военной службе — при условии, что такая негодность имеет срок до 6 месяцев, и при наличии подтверждающих документов.
  • Родители трех и более детей — необходимо иметь свидетельства о рождении, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи.
  • Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка — нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести и тому подобное.
  • Мужчины с инвалидностью І-III группы — при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.
  • Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью — выезд невозможен без больного.
  • Мужчины, которые сопровождают родственников на лечение — при условии, что они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных на перинатальные поражения и другие заболевания, при наличии необходимых документов.
  • Мужчины с постоянным местом жительства за границей — выезд разрешен при наличии соответствующих отметок в паспорте.
  • Раненые военнослужащие и военнослужащие, которые проходят военную подготовку за рубежом — могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию при наличии письма от Минздрава.
  • Водители и волонтеры.
  • Моряки — выехать могут работники морских судов, судов внутреннего плавания или лица, проходящие практическую подготовку на судах.
  • Спортсмены и деятели культуры — разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований и т. д.

Мужчины, имеющие статус ограниченно годных к военной службе, выехать за границу не смогут.

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