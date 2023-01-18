Выезд за границу 2023: юрист объяснил, какие правила действуют для медиков
С началом полномасштабной войны в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Соответственно, начали действовать определенные запреты относительно выезда украинцев за границу.
В частности, мужчинам призывного возраста было запрещено покидать пределы Украины. В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу даже во время действия военного положения.
Могут ли медики выезжать за границу в 2023 году, узнавали Факты ICTV.
Выезд медиков за границу 2023
Поскольку медики — это не только мужчины, но и женщины, вопрос об их выезде довольно актуален. Известно, что 30 декабря 2022 года правительство утвердило постановление, регулирующее воинский учет женщин.
Более того, согласно ч. 11 ст. 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно берутся на воинский учет.
Так смогут ли женщины-медики свободно пересекать границу? В этом вопросе Фактам ICTV помог разобраться адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко.
По его словам, в соответствии с приказом Минобороны от 11.10.2021 №313 О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года № 313, воинский учет женщин отдельных профессий, к которым относятся и отдельные профессии в медицинской сфере, отсрочен до октября 2023 года.
— То есть до октября 2023 года женщины медицинских профессий имеют право свободно покидать территорию Украины, — отмечает Диденко.
Он добавляет, что ситуацию, которая будет после октября 2023 года, нужно будет отслеживать отдельно.
— Поскольку Минобороны анонсировало изменения в закон Украины О воинском учете и военной службе с целью обеспечения воинского учета женщин лишь в добровольном порядке, пока не известно, что будет дальше, — заключает юрист.
Что же касается мужчин-медиков, то пересекать свободно границу они не могут. То есть если мужчина-медик призывного возраста и стоит на воинском учете, то он не сможет выехать из Украины за границу.
Категории граждан Украины, которые могут выезжать за границу в 2023 году
- Снятые с воинского учета по состоянию здоровья — на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии о непригодности к службе.
- Временно негодные к военной службе — при условии, что такая негодность имеет срок до 6 месяцев, и при наличии подтверждающих документов.
- Родители трех и более детей — необходимо иметь свидетельства о рождении, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи.
- Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка — нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести и тому подобное.
- Мужчины с инвалидностью І-III группы — при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.
- Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью — выезд невозможен без больного.
- Мужчины, которые сопровождают родственников на лечение — при условии, что они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных на перинатальные поражения и другие заболевания, при наличии необходимых документов.
- Мужчины с постоянным местом жительства за границей — выезд разрешен при наличии соответствующих отметок в паспорте.
- Раненые военнослужащие и военнослужащие, которые проходят военную подготовку за рубежом — могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию при наличии письма от Минздрава.
- Водители и волонтеры.
- Моряки — выехать могут работники морских судов, судов внутреннего плавания или лица, проходящие практическую подготовку на судах.
- Спортсмены и деятели культуры — разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований и т. д.
Мужчины, имеющие статус ограниченно годных к военной службе, выехать за границу не смогут.