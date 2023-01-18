Січень, 18 в 18:07

З початком повномасштабної війни в Україні був введений воєнний стан та розпочата загальна мобілізація. Відповідно, почали діяти певні заборони щодо виїзду українців за кордон.

Зокрема, чоловіки призовного віку нині не можуть покидати межі України. Водночас законодавством було визначено категорії осіб, які могли перетинати кордон навіть під час дії воєнного стану.

Чи можуть медики виїжджати за кордон у 2023 році, дізнавалися Факти ICTV.

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Виїзд медиків за кордон 2023

Оскільки медики – це не лише чоловіки, а й жінки, питання про їх виїзд доволі актуальне. Відомо, що 30 грудня 2022 року уряд затвердив постанову, яка регулює військовий облік жінок.

Ба більше, відповідно до ч. 11 ст. 1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, обовʼязково беруться на військовий облік.

Тож чи можуть жінки-медики переринати державний кордон? У цьому питання Фактам ICTV допоміг розібратися адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко.

За його словами, відповідно до наказу Міноборони від 11.10.2021 №313 Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313, військовий облік жінок окремих професій, до яких належать й окремі професії в медичній сфері, відтерміновано до жовтня 2023 року.

– Тобто до жовтня 2023 року жінки медичних професій мають право вільно покидати територію України, – зазначає Діденко.

Він додає, що ситуацію, яка буде після жовтня 2023 року, потрібно буде відстежувати окремо.

– Оскільки Міноборони анонсувало зміни до закону України Про військовий облік і військову службу з метою забезпечення військового обліку жінок лише у добровільному порядку, наразі не відомо, що буде далі, – підсумовує юрист.

Що ж стосується чоловіків-медиків, то перетинати вільно кордон вони не можуть. Тобто якщо чоловік-медик призовного віку та стоїть на військовому обліку, то він не зможе виїхати з України за кордон.

Категорії громадян України, які можуть виїжджати за кордон у 2023 році

Зняті з військового обліку за станом здоров’я – на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби.

– на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби. Тимчасово непридатні до військової служби – за умови, що така непридатність має термін до 6 місяців, та за наявності підтверджувальних документів.

– за умови, що така непридатність має термін до 6 місяців, та за наявності підтверджувальних документів. Батьки трьох та більше дітей – необхідно мати свідоцтва про народження, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

– необхідно мати свідоцтва про народження, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї. Батьки, які самостійно виховують дитину – лише потрібно надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері чи рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері як зниклої безвісти тощо.

– лише потрібно надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері чи рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері як зниклої безвісти тощо. Чоловіки з інвалідністю І-ІІІ групи – за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

– за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю – виїзд неможливий без хворого.

– виїзд неможливий без хворого. Чоловіки, які супроводжують родичів на лікування – за умови, що вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності необхідних документів.

– за умови, що вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності необхідних документів. Чоловіки з постійним місцем проживання за кордоном – виїзд дозволений за наявності відповідних відміток у паспорті.

– виїзд дозволений за наявності відповідних відміток у паспорті. Поранені військовослужбовці та військовослужбовці, які проходять військовий вишкіл за кордоном – можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію за наявності листа від МОЗ.

– можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію за наявності листа від МОЗ. Водії та волонтери .

. Моряки – виїхати можуть працівники морських суден, суден внутрішнього плавання чи особи, які проходять практичну підготовку на суднах.

– виїхати можуть працівники морських суден, суден внутрішнього плавання чи особи, які проходять практичну підготовку на суднах. Спортсмени та діячі культури – дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та фахівцям із підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо внесення до складу учасників змагань тощо.

Чоловіки, що мають статус обмежено придатних до військової служби, виїхати за кордон також не зможуть.