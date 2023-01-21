Райан Гослинг в роли Буданова и Том Круз в роли Подоляка: украинцы шутят о “кастинге на блокбастер”
Фото: Depositphotos
В Twitter пользователи социальных сетей начали шутить на тему того, как выглядел бы кастинг на блокбастер о событиях в Украине.
В “главных ролях” — руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, военный эксперт Олег Жданов, спикер СБУ Артем Дегтяренко и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кроме того, там даже есть украинский пес Патрон, который помогает ГСЧС находить взрывчатку с помощью обоняния. Смотрите ниже подборку мемов.
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Стоит отметить, что пользователи соцсети продолжают активно шутить и сравнивать голливудских звезд с украинцами.