Райан Гослинг в роли Буданова и Том Круз в роли Подоляка: украинцы шутят о “кастинге на блокбастер”

Январь, 21 в 0:15

В Twitter пользователи социальных сетей начали шутить на тему того, как выглядел бы кастинг на блокбастер о событиях в Украине.

В “главных ролях” — руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, военный эксперт Олег Жданов, спикер СБУ Артем Дегтяренко и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме того, там даже есть украинский пес Патрон, который помогает ГСЧС находить взрывчатку с помощью обоняния. Смотрите ниже подборку мемов.

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Стоит отметить, что пользователи соцсети продолжают активно шутить и сравнивать голливудских звезд с украинцами.