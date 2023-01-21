Раян Гослінг в ролі Буданова і Том Круз у ролі Подоляка: українці жартують про “кастинг на блокбастер”

Січень, 21 в 0:15

У Twitter користувачі соціальних мереж почали жартувати на тему того, який вигляд мав би кастинг на блокбастер про події в Україні.

У “головних ролях” – керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, військовий експерт Олег Жданов, речник СБУ Артем Дегтяренко та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Крім того, там навіть є український пес Патрон, який допомогає ДСНС знаходити вибухівку за допомогою нюху. Дивіться нижче добірку мемів.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що користувачі соцмережі продовжують активно жартувати та порівнювати голівудських зірок з українцями.