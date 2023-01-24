Январь, 24 в 7:55

Война Российской Федерации против Украины повлекла многочисленные смерти, разрушения гражданской инфраструктуры, внутреннюю и внешнюю миграцию и человеческие страдания.

По состоянию на 2023 год не менее 17,6 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом говорится в отчете Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Боевые действия продолжаются на востоке и юге Украины, линия фронта постоянно смещается, и многие районы становятся доступными для гуманитарных организаций. Также гуманитарный кризис усугубляется атаками на энергетическую инфраструктуру.

Миллионы украинцев пережили ожесточенные боевые действия, а те, кто живет в Луганской и Донецкой областях, уже восемь лет без надлежащего доступа к пище, воде, здравоохранению и психологической помощи, образованию.

Массированные обстрелы россиянами критической и жилищной инфраструктуры привели к тому, что люди остались без жилья и средств к существованию. Многие живут в поврежденных домах, уже не пригодных для проживания там зимой.

Сейчас в многосекторальной гуманитарной помощи нуждаются около 6,3 миллионов внутренне перемещенных лиц, 4,4 миллиона репатриантов и 6,9 миллиона людей, которые на протяжении всей войны оставались дома.

Среди вышеназванных людей: 45% – женщины, 23% – дети, 15% лиц имеют особые потребности.

27% потребностей являются катастрофическими, у 8% людей чрезвычайный уровень потребностей, 52% — тяжелый.

По данным ООН, наиболее уязвимы внутренне перемещенные лица, в том числе те, которые находятся в центрах компактного проживания. Многие из этих центров не оборудованы надлежащим образом, чтобы удовлетворить потребности в долгосрочном проживании — нуждаются в модернизации отопления, ремонте, ванных комнатах и т.д.

Фото: ООС