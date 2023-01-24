Январь, 24 в 14:13

В ходе двадцатого общенациональный опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, Вооруженным силам Украины доверяет тотальное большинство украинцев — 95%.

Сообщается, что опрос “Украина во время войны. Образ ветеранов в украинском обществе” был проведен с 14 по 16 января 2023 года по инициативе Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов Украины.

Отмечается, что, говоря об основных признаках образа ветеранов российско-украинской войны, половина опрошенных представляют их как лиц среднего возраста. При этом абсолютное большинство (87%) убеждены, что такими могут быть представители обоих полов.

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Больше половины опрошенных среди ключевых проблем, с которыми с высокой вероятностью могут столкнуться ветераны после возвращения домой, назвали конфликты в семье, отсутствие работы, злоупотребление алкоголем или наркотиками.

При этом уровень зарплаты военных, непосредственно участвующих в боевых действиях, считают оптимальным 40%, ниже необходимого — 34%.

Отмечается также уменьшение количества тех, кто считает, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами российско-украинской войны: в августе 2022 года таких было 69%, в январе 2023 – 53%.

В этой связи представляется важным то, что абсолютное большинство (97%) тех, кто имеет свой собственный бизнес, готовы взять на работу ветеранов. А 93% отметили, что готовы работать с ними в одном коллективе и столько же поддерживают идею предоставления льгот бизнесу, основанному ветеранами.

Среди главных проблем, с которыми ветераны сталкиваются чаще всего, 40% определили психические расстройства, от 23% до 29% — трудности с оформлением льгот, поиском работы, получением медицинской помощи, непонимание общества.

47% опрошенных скорее положительно относятся к тому, что разные политические силы могут приглашать баллотироваться ветеранов на выборах, 32% отнеслись к этому негативно.

Фото: ГУР