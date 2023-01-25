С начала полномасштабной войны миллионы украинцев вынуждены были бежать от войны. Кто-то переехал в более безопасные регионы Украины, другие — направились за границу.

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек. Поэтому и украинская власть, и международные организации начали поддерживать и помогать ВПО, предоставляя им разнообразную помощь.

Помощь включала преимущественно денежные выплаты и гуманитарную поддержку.

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Хотя большинство международных организаций остановили прием заявок на помощь, некоторые украинцы все же смогут получить денежные выплаты в 2023 году.

Кто сможет получить финансовую поддержку от ООН и ЮНИСЕФ в 2023, читайте в нашем материале.

Помощь от ЮНИСЕФ

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно — это дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

Многодетным семьям выплачивали пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо было заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям.

Регистрация на программу денежной помощи совместно от ЮНИСЕФ была приостановлена 14 августа 2022 года.

— Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, которые соответствуют критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь, — объясняют в организации.

Выплаты от ООН

Многоцелевая денежная помощь от ООН была введена в 2022 году во всех областях, которые принимают большое количество перемещенных лиц.

Это касается Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областей.

Денежная помощь предоставляется УВКБ ООН ВПО и помогает решить основные потребности украинцев, такие как необходимость платить аренду, покупать еду и предметы гигиены.

Сумма помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Поддержка от ООН рассчитана на три месяца. То есть, в целом за три месяца – 6 660 грн на одного члена семьи.

Первый этап приема заявок на выплату денежной помощи от ООН тоже был завершен в 2022 году.

— Сейчас гражданами Украины подано более 10 000 000 заявок, в связи с чем временно прекращается сбор заявок на платформе єДопомога для детальной их обработки и передачи по запросу в международные организации для дальнейшей выплаты, — отмечают на платформе єДопомога.

Кто сможет получить помощь от организаций в 2023 году

Хотя ЮНИСЕФ и ООН уже прекратили прием новых заявок на выплаты, украинцы, которые уже подали заявки, все же смогут получить деньги в 2023 году.

Дело в том, что сейчас организации занимаются проверкой данных и заявок, которые были направлены украинцами еще в 2022 году (то есть до приостановления приема заявок).

Соответственно, если вы подали заявку на помощь от этих организаций, но до сих пор не получили выплаты, в 2023 году деньги должны вам прийти на счет, который вы указывали во время регистрации в программах.

Обратите внимание, что выплаты поступят не всем украинцам, которые отправляли заявки, а лишь тем, кто подходит под критерии получателей помощи.

На платформе єДопомога вы можете проверить статус своей заявки на помощь от ООН.

Сколько украинцы получат в 2023 году

От ЮНИСЕФ многодетные семьи смогут получить помощь в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Семья получит единовременную выплату за три месяца на указанный банковский счет или карту в течение четырех недель с момента подачи заявки.

Отталкиваясь от суммы выплаты на одного человека, можно посчитать, какой общий платеж вам поступит. К примеру, если в семье четыре человека, она получит 26,4 тыс. грн.

От ООН каждый член вашей семьи может получить 6 600 грн. То есть по 2 200 грн за три месяца.