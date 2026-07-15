Перед началом нового учебного года ребенок должен пройти обязательный профилактический осмотр. После него педиатр или семейный врач выдаст соответствующую медицинскую справку.

Как оформить медицинскую справку в школу, читайте в нашем материале.

Какие нужны медицинские справки в школу в 2026 году

Когда приближается 1 сентября, ученикам необходимо пройти медицинский осмотр и предоставить в школу обязательные справки: форму № 086/о и форму № 063/о.

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Как получить справку 086 для школы

Этот документ называется Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. Ее выдает врач после медицинского осмотра ребенка. В случае необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, дополнительные обследования или консультации к узким специалистам.

В справке указывается:

фамилия, имя, дата рождения и пол ребенка

место жительства и контактные данные родителей

учебное заведение и класс

даты текущего и предыдущего профосмотров, а также рекомендуемая дата следующего

заключение о состоянии здоровья

наличие заболеваний (по желанию одного из родителей может быть указано в справке)

группа для занятий физкультурой

другие медицинские рекомендации

Медицинскую справку 086 для школы, часто в обиходе называют пробой Руфье, хотя это лишь часть осмотра. На самом деле эта справка содержит заключение семейного врача или педиатра о состоянии здоровья ребенка, результаты профилактического осмотра и пригодность к обучению (иногда с пометками о физических нагрузках).

В нее могут входить: общий осмотр, измерение роста и веса, проверка зрения, слуха, артериального давления, работа сердца (собственно, здесь и используется проба Руфье как тест на выносливость сердечно-сосудистой системы). Если врач обнаруживает отклонения, ребенка могут направить на дообследование к узким специалистам или на анализы.

Справка формы № 063/о: карта профилактических прививок

В ней содержится информация обо всех прививках и ревакцинациях, а также проведенных туберкулиновых пробах. Этот документ позволяет школьному медперсоналу ознакомиться с вакцинационным статусом ребенка.

Если ребенок был привит согласно Календаря профилактических прививок, то в период с 7 до 14 лет новые прививки обычно не проводят. Соответственно, справка не обновляется и приносить ее повторно не обязательно. Однако, в случае перевода в другую школу или новых прививок (плановых или догоняющих) справку могут потребовать.

Профилактический осмотр — это также хорошая возможность проконсультироваться с врачом относительно здоровья ребенка, физических нагрузок в школе и здорового образа жизни.

Медицинские услуги у врача, с которым заключена декларация на ребенка, являются бесплатными, ведь их оплачивает Национальная служба здоровья Украины.

Нужна ли медицинская карта формы № 026/о

Так называемая Медицинская карта ребенка (форма № 026/о), которую раньше требовали в школах, больше не нужна. С марта 2018 года Министерство здравоохранения отменило ее. Данные о состоянии здоровья ребенка не должны быть в свободном доступе и храниться за пределами медицинского учреждения.

Это право защищено статьей 39-1 Закона Украины Основы законодательства Украины о здравоохранении. Согласно закону, информация о состоянии здоровья, обращение за медицинской помощью, диагнозы и методы лечения являются медицинской тайной. Ее нельзя требовать или предоставлять по месту учебы или работы.

Единственным местом, где хранятся эти данные, является медицинская карта ребенка — История развития ребенка (форма №112/о), которая находится в учреждении здравоохранения.

Источник : МОЗ

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