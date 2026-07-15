Медицинские справки в школу в 2026 году: перечень и что нужно знать родителям
Перед началом нового учебного года ребенок должен пройти обязательный профилактический осмотр. После него педиатр или семейный врач выдаст соответствующую медицинскую справку.
Как оформить медицинскую справку в школу, читайте в нашем материале.
Какие нужны медицинские справки в школу в 2026 году
Когда приближается 1 сентября, ученикам необходимо пройти медицинский осмотр и предоставить в школу обязательные справки: форму № 086/о и форму № 063/о.
Как получить справку 086 для школы
Этот документ называется Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. Ее выдает врач после медицинского осмотра ребенка. В случае необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, дополнительные обследования или консультации к узким специалистам.
В справке указывается:
- фамилия, имя, дата рождения и пол ребенка
- место жительства и контактные данные родителей
- учебное заведение и класс
- даты текущего и предыдущего профосмотров, а также рекомендуемая дата следующего
- заключение о состоянии здоровья
- наличие заболеваний (по желанию одного из родителей может быть указано в справке)
- группа для занятий физкультурой
- другие медицинские рекомендации
Медицинскую справку 086 для школы, часто в обиходе называют пробой Руфье, хотя это лишь часть осмотра. На самом деле эта справка содержит заключение семейного врача или педиатра о состоянии здоровья ребенка, результаты профилактического осмотра и пригодность к обучению (иногда с пометками о физических нагрузках).
В нее могут входить: общий осмотр, измерение роста и веса, проверка зрения, слуха, артериального давления, работа сердца (собственно, здесь и используется проба Руфье как тест на выносливость сердечно-сосудистой системы). Если врач обнаруживает отклонения, ребенка могут направить на дообследование к узким специалистам или на анализы.
Справка формы № 063/о: карта профилактических прививок
В ней содержится информация обо всех прививках и ревакцинациях, а также проведенных туберкулиновых пробах. Этот документ позволяет школьному медперсоналу ознакомиться с вакцинационным статусом ребенка.
Если ребенок был привит согласно Календаря профилактических прививок, то в период с 7 до 14 лет новые прививки обычно не проводят. Соответственно, справка не обновляется и приносить ее повторно не обязательно. Однако, в случае перевода в другую школу или новых прививок (плановых или догоняющих) справку могут потребовать.
Профилактический осмотр — это также хорошая возможность проконсультироваться с врачом относительно здоровья ребенка, физических нагрузок в школе и здорового образа жизни.
Медицинские услуги у врача, с которым заключена декларация на ребенка, являются бесплатными, ведь их оплачивает Национальная служба здоровья Украины.
Нужна ли медицинская карта формы № 026/о
Так называемая Медицинская карта ребенка (форма № 026/о), которую раньше требовали в школах, больше не нужна. С марта 2018 года Министерство здравоохранения отменило ее. Данные о состоянии здоровья ребенка не должны быть в свободном доступе и храниться за пределами медицинского учреждения.
Это право защищено статьей 39-1 Закона Украины Основы законодательства Украины о здравоохранении. Согласно закону, информация о состоянии здоровья, обращение за медицинской помощью, диагнозы и методы лечения являются медицинской тайной. Ее нельзя требовать или предоставлять по месту учебы или работы.
Единственным местом, где хранятся эти данные, является медицинская карта ребенка — История развития ребенка (форма №112/о), которая находится в учреждении здравоохранения.