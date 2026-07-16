Не обязательно лететь за границу, чтобы хорошо отдохнуть. Если вы живете не в столице, летом Киев становится одним из лучших направлений для отпуска по Украине.

Собрали вам то, что стоит внести в план собственного отдыха.

Топ вещей, которые следует сделать летом в Киеве

Сходить на Atlas Festival. Главный музыкальный фест сезона проходит 17-19 июля в Blockbuster Mall. Шесть сцен и более 80 артистов, среди хедлайнеров — Monatik, Артем Пивоваров и Бумбокс. Часть собраний в этом году направляется на нужды армии, поэтому билет становится еще и вкладом.

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Попасть в Симфонию Лавры. Это редкая возможность услышать живой оркестр на площади Киево-Печерской лавры, когда музыка звучит прямо под золотыми куполами. Атмосфера здесь цепляет даже редко ходящих на классику.

Двигаться под электронику на Brave! Factory. Международный фестиваль электронной музыки в этом году отмечает пятилетие и собирает диджеев на территории киностудии имени Довженко. Индустриальные просторы бывшей студии придают звуку совсем другое настроение.

Заглянуть на фестиваль в Софии Киевской. В августе на территории собора традиционно проходит большое культурное событие с академическими концертами, выставками, показами украинских фильмов и публичными разговорами. Это более спокойная сторона киевского лета, чем большие open-air.

Услышать ДахаБраху на Заграве. В этом году у группы единственное киевское выступление именно на этом фестивале, выросшем по инициативе военных. Рядом играет младшая сцена, работают маркет локальных брендов и мастер-классы.

Встретить рассвет на Владимирской горке. Киевляне сделали из этого традицию и приходят сюда с кофе смотреть, как солнце поднимается над Днепром, под живое фортепиано. Приходите, пока город еще тих, и поймете, почему это стало ритуалом.

Провести день возле Днепра. В жару спасают бесплатные пляжи на Трухановом острове и в Гидропарке, а к вечеру стоит взять SUP-доску. На закате вода спокойная, а город золотится в отражении. Завершить денек можно пикником на набережной.

Устроить целый день на ВДНХ. Здесь хватит занятий до вечера: сад гамаков в яблоневом саду, концерты и показы кино под открытым небом, открытый бассейн и иммерсивная выставка Van Gogh Universe, где картины оживают на стенах. С детьми рядом удобно заглянуть в зоопарк.

Поужинать на летней террасе. С теплом открываются террасы ресторанов от итальянских двориков в Подоле до площадок с панорамой центра. За украинской классикой, борщом и котлетой по-киевски, идите в «Хуторец на Днепре» с видом на реку.

Попробовать сезонное лето на вкус. Летом рынки типа Бессарабского наполнены ягодами, а городские кофейни добавляют в меню десерты с клубникой и черешней. Заодно поохотитесь на необычное крафтовое мороженое, в Киеве его делают даже со вкусом борща или бородинского хлеба.

Если хотите найти еще чем заняться, смотрите на туристический портал Киева. Несколько дней хватит, чтобы влюбиться в город.

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