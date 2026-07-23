Сколько складов Wildberries в России и какие из них подверглись атакам
Россия с начала полномасштабной войны регулярно атакует украинскую гражданскую логистику.
Под ударами оказываются терминалы Новой почты, склады крупных торговых сетей, в том числе АТБ, а также другие объекты, обеспечивающие поставку товаров.
В ответ Силы обороны Украины в последние недели все чаще наносят удары по российской логистической инфраструктуре, используемой для обеспечения армии РФ.
Одними из основных целей стали логистические центры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries.
Сколько складов Wildberries в России и какие из них поразили украинские беспилотники, читайте в материале Фактов ICTV.
Сколько складов Wildberries в России удалось повредить
Первые масштабные сообщения о поражениях логистических центров Wildberries появились 18 июля. По данным OSINT-аналитиков, после ночной атаки возникли пожары на складе компании в Электростале Московской области, а также в Котовске в Тамбовской области.
По информации аналитиков, склад в Электростале обеспечивал примерно 5-10% от общего объема заказов Wildberries в России.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда подтвердил удары по логистическим объектам в Московском и Тамбовском регионах. По его словам, это явилось ответом на постоянные российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины.
Уже 20 июля во время массированной атаки беспилотников на Московский регион российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества сообщили о новых ударах по логистическим хабам Wildberries в Домодедово и Подольске. Официально российские власти эти попадания не подтвердили, однако очевидцы сообщали о взрывах и пожарах.
Следующая волна атак произошла 22 июля. Под ударами оказались крупные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края. Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что площадь склада в Невинномыске составляет около 90 тыс. кв. м.
Комментируя эти удары, Владимир Зеленский заявил, что украинские военные поразили логистические объекты, которые использовались для обеспечения русской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и другим снаряжением.
В ночь на 23 июля беспилотники атаковали Воронеж. Российские мониторинговые каналы сообщали, что одной из возможных целей мог бы стать еще один логистический центр Wildberries. В то же время, официального подтверждения о попадании именно в этот объект пока нет.
Какие убытки понесла логистическая сеть Wildberries
По подсчетам российских аналитиков, которые опубликовали росСМИ, украинские удары коснулись 552 тыс. кв. м складских площадей Wildberries. Это составляет около 10% всей логистической инфраструктуры компании.
Повреждения получили или были уничтожены комплексы:
- в Электростале Московской области;
- в Котовске в Тамбовской области;
- в Краснодаре;
- в Невинномыске Ставропольского края.
По оценкам, полностью или частично выбыли с работы около 444 тыс. кв. м складских площадей. Эксперты предполагают, что компании выгоднее восстанавливать поврежденные объекты, чем строить новые, а часть товаров временно перенаправят в логистические центры на Урале и в Сибири.
Известно ли, сколько складов Wildberries в России
По данным самой компании, в России работает более 25 крупных фулфилмент-центров Wildberries.
Если учитывать всю логистическую инфраструктуру, а именно большие склады, сортировочные центры и другие логистические площадки, то объединенная компания Wildberries-Russ сообщала о более чем 200 логистических объектах с общей площадью 5,2 млн. кв. м. В 2026 году компания планировала увеличить этот показатель до 6,9 млн. кв. м.
Есть ли склады Wildberries в Украине
В Украине логистических центров Wildberries нет.
Работа российского маркетплейса на территории Украины запрещена из-за санкций, введенных решением Совета национальной безопасности и обороны и введенных в действие указом президента.
Соответственно, у компании нет официальных складов ни на подконтрольной Украине территории, ни информации о функционировании ее легальной логистической сети на временно оккупированных территориях Украины.