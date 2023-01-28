Потрапив у полон ЗСУ: на Запоріжжі засудили до 15 років в’язниці ще одного бойовика “ДНР”

Січень, 28 в 12:43

​ У Запорізькій області засудили до 15 років тюремного ув’язнення ще одного учасника “ДНР”, який виконував злочинні накази військового керівництва Російської Федерації.

За даними обласної прокуратури, у лютому 2022 року житель Шахтарська добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного формування.

На псевдопосадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік здійснював оборону визначених бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на російських блокпостах.

Зараз дивляться За уточненою інформацією, він брав участь у бойових діях проти воїнів Збройних сил України в Пологівському районі. А у серпні 2022 року під час бойових дій поблизу села Приютне на Запоріжжі бійці ЗСУ взяли його в полон. Бойовика “ДНР” визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Читайте За визнання “ЛДНР”: справа проти 55 депутатів Держдуми РФ дійшла до суду

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter