Январь, 28 в 19:33

После многочисленных ракетных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины ситуация с электроснабжением остается достаточно сложной.

В регионах действуют стабилизационные графики отключения света. Облэнерго Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей предоставляют актуальную информацию об отключении электроэнергии на официальных сайтах.

Где не будет света 29 января 2023 года – читайте дальше в материале.

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Киев и Киевская область

В Киеве и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.

График отключения электричества состоит из трех обозначений: гарантированно наличие света, вероятные ограничения, или же его полное отсутствие.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Одесская область

После массированной атаки 26 января самая сложная ситуация остается в Одесской области. Повреждение восстановления плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.

Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий: наличие света, вероятные отключения и ограничения электроснабжения.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области обновили график отключения света, который будет действовать с 23 по 29 января включительно.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Ровенская область

График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

Черновицкая область

В Черновицкой области потребители поделены на 18 очередей, которым по расписанию выключают свет.

Актуальный график отключения можно просмотреть по ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Кировоградская область

На всей территории Кировоградской области постепенно вводятся в действие графики ограничения электропотребления 2 на 2.

Ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по ссылке.

Днепропетровская область

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Житомироблэнерго и Запорожьеоблэнерго.