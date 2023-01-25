В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме
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ДТЭК уменьшает дефицит в энергосистеме благодаря импорту электричества.
Об этом компания сообщила в Telegram.
— В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины, — говорится в сообщении.
Отмечено, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств.
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Украинская энергосистема уже выдержала 12 ракетных атак РФ и 14 ударов беспилотниками по энергообъектам.
25 января в Украине из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии.
Источник: ДТЭК
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