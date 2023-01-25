В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме

Январь, 25 в 15:20

ДТЭК уменьшает дефицит в энергосистеме благодаря импорту электричества.

Об этом компания сообщила в Telegram.

— В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины, — говорится в сообщении.

Отмечено, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств.

Сейчас смотрят Украинская энергосистема уже выдержала 12 ракетных атак РФ и 14 ударов беспилотниками по энергообъектам. 25 января в Украине из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии. Источник: ДТЭК

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