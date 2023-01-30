Январь, 30 в 16:39

В Краматорском районе Донецкой области 27 января погиб пилот Даниил Мурашко. Во время выполнения боевой задачи он был подбит вражеским истребителем.

Об этом в Facebook сообщила 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

— Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых построек. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя, — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения 24-летний Даниил Мурашко совершил 141 боевой вылет.

Сейчас смотрят Летчику удалось уничтожить около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника. — Благодаря умелым действиям он неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника. За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней, — рассказали собратья летчика. С Даниилом побратимы попрощались в понедельник, 30 января. За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич командованием воинской части представлен к присвоению звания Герой Украины (посмертно). Читайте Два британских волонтера погибли при попытке эвакуации из Соледара

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