Два британских волонтера погибли при попытке эвакуации из Соледара

Январь, 24 в 23:13

Два британских волонтера Крис Перри и Эндрю Бегшоу погибли на востоке Украины во время попытки гуманитарной эвакуации.

Об этом пишет издание ВВС со ссылкой на семью Перри. По словам родных, волонтеры пытались провести эвакуацию из Соледара, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

— Он [Крис Перри] оказался в Украине в марте, в самый темный час в начале российского вторжения, и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество покинутых животных, — добавила семья.

До полномасштабного вторжения России в Украину 28-летний Перри работал тренером по бегу в английском Челтнеме.

Сейчас смотрят 47-летний Бегшоу жил в Новой Зеландии и занимался научными исследованиями в области генетики. По словам семьи мужчины, он приехал в Украину, потому что считал это правильным поступком. В полиции Донецкой области сообщали, что связь с волонтерами пропала 6 января, когда они выехали из Краматорска в Соледар. Читайте Путин может перейти к следующей фазе: в ГУР назвали решающие месяцы войны

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