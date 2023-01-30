Січень, 30 в 16:39

У Краматорському районі Донецької області 27 січня загинув пілот Данило Мурашко. Під час виконання бойового завдання він був підбитий ворожим винищувачем.

Про це у Facebook повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

– Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот, не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя, – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення 24-річний Данило Мурашко здійснив 141 бойовий виліт.

Зараз дивляться Льотчику вдалося знищити близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника. – Завдяки умілим діям він неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з-під авіаційних та ракетних ударів противника. За видатні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів, – розповіли побратими льотчика. З Данилом побратими попрощалися у понеділок, 30 січня. За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання Герой України (посмертно). Читайте Два британські волонтери загинули під час спроби евакуації із Соледару

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