Намагався відвести підбитий літак від домівок: на Донеччині загинув 24-річний пілот
У Краматорському районі Донецької області 27 січня загинув пілот Данило Мурашко. Під час виконання бойового завдання він був підбитий ворожим винищувачем.
Про це у Facebook повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.
– Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот, не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя, – йдеться у повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення 24-річний Данило Мурашко здійснив 141 бойовий виліт.
Льотчику вдалося знищити близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника.
– Завдяки умілим діям він неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з-під авіаційних та ракетних ударів противника. За видатні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів, – розповіли побратими льотчика.
З Данилом побратими попрощалися у понеділок, 30 січня.
За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання Герой України (посмертно).