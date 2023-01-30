Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поддержал решение о запрете русского языка в стенах Киево-Могилянской академии.

Соответствующий комментарий опубликован на его официальной странице в Facebook.

Кремень назвал это решение “достаточно мощным заделом” и выразил надежду, что подобные шаги предпримут и другие университеты Украины.

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Он напомнил, что, согласно статье 21 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, языком образовательного процесса должен быть украинский. Поэтому решение о запрете общения на русском языке в Киево-Могилянской академии является законным.

– Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины, – подчеркнул Кремень.

Уполномоченный добавил, что инициатива университета совпала с тем, что “один из украинских эмигрантов завещал Могилянке $1 млн”. Речь идет об американце украинского происхождения Григории Степанце, который также завещал средства Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и Украинскому католическому университету.

– Насколько мне известно, одно из его пожеланий – чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности, — объяснил омбудсмен.

Он привел данные 2022 года, согласно которым наблюдается рост интереса к овладению украинским языком. Украинской филологией интересуются не только в Украине, но и в мире, в частности в Европе, США и Канаде.

Омбудсмен призвал Министерство образования и науки и Союз ректоров учреждений высшего образования не допускать нарушений закона об украинском языке в стенах вузов.

– В условиях российско-украинской войны вопросы защиты языка и его утверждения – среди приоритетных, поэтому сфера образования должна быть примером в вопросах защиты национальных интересов, — подытожил Кремень.

Как известно, Национальный университет Киево-Могилянская академия запретил использование русского языка на территории учебного заведения. Речь идет о запрете общаться на языке страны-агрессора РФ в стенах университета.

Новая норма была прописана во внутренних правилах Киево-Могилянской академии. Она касается всех участников учебного процесса – преподавателей, студентов и административного персонала.

Как объяснил президент университета Сергей Квит, нововведение направлено на изменение корпоративной культуры в Киево-Могилянской академии. Наказание за употребление русского языка в стенах вуза не предусмотрено.

Источник: Facebook-страница Уполномоченного по защите государственного языка