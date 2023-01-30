Січень, 30 в 18:38

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримав рішення про заборону російської мови в стінах Києво-Могилянської академії.

Відповідний коментар опубліковано на його офіційні сторінці в Facebook.

Кремінь назвав це рішення “досить потужним зачином” і висловив сподівання, що подібні кроки здійснять й інші університети України.

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Він нагадав, що, згідно зі статтею 21 закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освітнього процесу має бути українська. Тож рішення про заборону спілкування російською мовою в Києво-Могилянській академії є законним.

– Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України, – наголосив Кремінь.

Уповноважений додав, що ініціатива університету збіглася з тим, що “один з українських емігрантів заповів Могилянці $1 млн”. Йдеться про американця українського походження Григорія Степанця, який також заповів кошти Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та Українському католицькому університету.

– Наскільки мені відомо, одне з його побажань – щоб у Києво-Могилянській академії, яка була і є форпостом високої науки, продовжували тримати курс як на утвердження української мови та культури, так і нашої національної ідентичності, – пояснив омбудсмен.

Він навів дані 2022 року, згідно з якими спостерігається зростання інтересу до опанування української мови. Українською філологією цікавляться не лише в Україні, а й у світі, зокрема в Європі, США та Канаді.

Омбудсмен закликав Міністерство освіти і науки та Спілку ректорів закладів вищої освіти не допускати порушень закону про українську мову в стінах вишів.

– В умовах російсько-української війни питання захисту мови та її утвердження – серед пріоритетних, тож сфера освіти має бути прикладом в питаннях захисту національних інтересів, – підсумував Кремінь.

Як відомо, Національний університет Києво-Могилянська академія заборонив використання російської мови на території навчального закладу. Йдеться про заборону спілкуватися мовою країни-агресора РФ в стінах університету.

Нову норму прописали у внутрішніх правилах Києво-Могилянської академії. Вона стосується всіх учасників навчального процесу – викладачів, студентів та адміністративного персоналу.

Як пояснив президент університету Сергій Квіт, нововведення спрямоване на зміну корпоративної культури в Києво-Могилянській академії. Покарань за вживання російської мови в стінах вишу не передбачено.

Джерело: Facebook-сторінка Уповноваженого із захисту державної мови